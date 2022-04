Sukces pracowników Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Są krajowej czołówce za efektywność i skuteczność!

- Praca urzędów skarbowych z roku na rok się zmienia, dostosowujemy się do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Wdrażamy kolejne e-usługi Krajowej Administracji Skarbowej, a popularność tej formy załatwiania spraw podatkowych cały czas rośnie. Do uruchomionego w ubiegłym roku e-Urzędu Skarbowego zalogowano się już ponad 70 mln razy. Priorytety KAS to nie tylko pobór podatków, ale też wsparcie podatników i rozwijanie dialogu z biznesem. Naszym klientom oferujemy partnerską współpracę m.in. w ramach Programu Współdziałania - mówi Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.