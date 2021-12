Suma polskich strachów, czyli czego boimy się najbardziej w naszym tu i teraz

- Pół roku temu Polacy już najbardziej obawiali się rosnących cen. W ostatnim badaniu niepokoi to aż 42,5 proc. respondentów, ale w sondażu z połowy 2019 roku najbardziej obawialiśmy się zmian klimatycznych.

- Zróżnicowanie lęków społecznych wynika z dziejących się procesów. Gdybyśmy skupili się na indywidualnych lękach, to zazwyczaj najbardziej boimy się śmierci osoby bliskiej oraz ciężkiej choroby. Niezależnie od wydarzeń politycznych, sytuacji na świecie, te dwa lęki zajmują pierwsze miejsca na liście naszych obaw. Po prostu dotyczą tu i teraz. A jeśli chodzi o obawy uzależnione od naszego wieku, miejsca zamieszkania, płci, to wynikają one z bieżących sytuacji. Jako społeczeństwo nie jesteśmy nauczeni analizowania ryzyka w życiu i zarządzania nim. Kiedyś obawialiśmy się najbardziej braku pieniędzy. Kiedy w miarę rozwoju społeczeństwa i kraju udaje się je bardziej pozyskiwać, kiedy możemy sobie pozwolić na więcej, lęk o pieniądze czy o pracę jest mniejszy.