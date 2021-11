Magdalena Nowak-Paralusz: - Frustracja, złe emocje i agresja wśród migrantów będą się nasilały

- W publicznej debacie na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej jedni twardo mówią o obronie granic, a drudzy akcentują potrzebę pomocy przemarzniętym dzieciom, kobietom i mężczyznom. Dlaczego nie można połączyć obu tych stanowisk?

- Mamy do czynienia z dwoma skrajnymi interesami: interesem politycznym, zarówno po stronie Łukaszenki, jak i po stronie polskiego rządu oraz interesie społecznym, humanitarnym. Połączenie tych dwóch obszarów obecnie jest niezwykle trudne, a zresztą nie leży w niczyim interesie, poza nieszczęsnymi migrantami koczującymi przy granicy. Dlatego przekaz medialny opiera się tylko na bezpieczeństwie - to perspektywa polskiego rządu albo przedstawiany jest jako pokaz siły i tego, że Łukaszenka może sobie pozwolić na wszystko. Umyka to, że ci ludzie uciekają z powodów wojen, kryzysów, głodu. Szukają dla siebie i swoich dzieci lepszej przyszłości. To naturalne. Popatrzmy na poziom rozwarstwienia społecznego na świecie. Naturalną sytuację jest to, że biedni będą szukali dla siebie lepszej przyszłości w bogatszej części świata. Jak nie w legalny, to w nielegalny sposób, będą próbowali realizować swoje marzenia. Takie sytuacje będą się powtarzać.