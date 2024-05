Wodniacki sezon w Kujawsko-Pomorskiem wydłuża się. Nasi ratownicy są już w gotowości

Ratownicy robią to mimo że nie mają jeszcze zabezpieczonych finansów na ten sezon nawigacyjny. Pieniądze z funduszu wojewody i marszałka województwa otrzymują zawsze w połowie czerwca i dopiero wtedy mogą zaplanować szczegóły tego, co należy zrobić dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą i na niej.

- Gdy robi się ciepło, a tak jest coraz częściej, ludzie pojawiają się nad wodą nie tylko w weekendy. Bywa, że biorą kilka dni urlopu, aby popływać żaglówką, łodzią motorową lub kajakiem. To oczywiście sygnał dla nas, aby już teraz patrolować większe akweny – mówi Maciej Banachowski , prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przyczyną tragedii są nieodmiennie alkohol, któremu zwykle towarzyszy brawura oraz brak rozwagi, rozpoznania zagrożenia, co nie koniecznie związane jest z piciem czy zażywaniem narkotyków, bo często także z młodym wiekiem.

Osobną kwestią są dyżury ratowników na kąpieliskach gminnych i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. W tym przypadku WOPR-owcy podpisują indywidualne umowy z gestorami kąpielisk i przez nich są wynagradzani. Sezon kąpieliskowy zaczyna się dopiero pod koniec czerwca, a to jeszcze ponad miesiąc. Z obsadzeniem dyżurów nie powinno być problemu, bo w regionie odpowiednie kwalifikacje posiada 1300 osób.

Ważną częścią wydatków są te przeznaczane za zakup paliwa do patrolowych łodzi motorowych, samochodów służbowych oraz quadów.

A zarobić można – przykładowo na kąpieliskach administrowanych przez wojewódzki WOPR (Borówno, Wąsosz, Pieczyska), które otwarte będą od 21 czerwca do 31 sierpnia, ratownik otrzyma za miesiąc pracy od 6.968,00 zł do 7.440,00 zł brutto, w zależności od stażu. Do tego będzie miał zapewnione noclegi w domkach letniskowych, wyposażenie osobiste i wodę pitną.