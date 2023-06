Susza wywarła spustoszenie? Gońcie się panowie od zieleni!

Kawałek dalej rosną w najlepsze klony jesionolistne, radzi sobie mirabelka, a wielka kępa bzu przypomina o dawnych zabudowaniach. Kilka lat wcześniej na podobnie jałowych stanowiskach pousychały przepiękne sosny Banksa, ale padły nie z powodu klimatu, a bezmyślności drogowców, którzy prowadzili tam prace.

Na czym polega problem? Na złośliwości klimatu? Bo przecież nie uwierzę w to, że chodzi o pieniądze. Że rzecz w tym, że 4-5 metrowe drzewko można opchnąć miastu za kilka tysięcy złotych, podczas gdy 1,5-metrowy podrostek, który miałby więcej czasu na właściwe ukorzenienie to raptem kilka dych z komunalnego budżetu. Przecież nie o to chodzi, prawda? Na pewno też nie o to chodzi, że odpalić aleje lip na uroczyste przecięcie wstęgi? Nie w tym rzecz, żeby dąbek wkopany przez notabla ładnie się prezentował w kadrze, prawda?