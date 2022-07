Susza zapowiadała się bardzo groźnie, ale nie zdążyła narobić wielkich szkód w uprawach w Kujawsko-Pomorskiem

Z pierwszego raportu przygotowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynikało, że od 21 marca do 20 maja 2022 roku, deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju. Bardzo trudne warunki stwierdzono również w województwie kujawsko-pomorskim.

- Zaskoczyło nas to, że wystąpiły aż takie niedobory wody - powiedział „Gazecie Pomorskiej” dr hab. Andrzej Doroszewski, profesor nadzwyczajny z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Profesor zauważył, że tej wiosny było raczej chłodno: - Ale nasłonecznienie zarówno w marcu, jak i w maju było duże. Poza tym często wiało i to z dużą prędkością.

Te czynniki sprawiały, że wilgoci w gruncie było coraz mniej. Susza występowała w czterech uprawach: zbożach jarych, ozimych, truskawkach i na plantacjach krzewów owocowych. W przypadku zbóż jarych suszę stwierdzono w 144 gminach objętych monitoringiem (zatem to 100 proc.), a udział powierzchni zagrożonej suszą wyniósł 47,55 proc. Gorzej było tylko w woj. zachodniopomorskim (50,95 proc. udziału pow. zagrożonej suszą) oraz w Wielkopolsce (57,18 proc. udziału).

Podobne zagrożenie suszą odnotowano w przypadku zbóż ozimych, gdzie woj. kujawsko-pomorskie także znalazło się w krajowej czołówce. Zasięg suszy w uprawach truskawek w Kujawsko-Pomorskiem dotyczył aż 30,48 proc. powierzchni zagrożonej, gorzej było tylko w woj. wielkopolskim - 37,48 proc.

- Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła północnej oraz północno-zachodniej części Polski - dodał prof. Doroszewski. - Sądzę, że po ostatnich opadach deszczu będzie nieco lepiej, ale najczęściej padało lokalnie, więc różnice mogą być duże.