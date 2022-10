Takie szkodniki zagrażają pelargoniom. Ozdoby polskich balkonów i tarasów przyjechały nad Wisłę z Afryki

Takie są choroby i szkodniki pelargonii

Pelargonie przywieziono do Europy z Afryki na początku XIX wieku. Znalazły wielu wielbicieli, stąd duża liczba mieszańców, wyhodowanych w Europie.

Pelargonie dzielą się na cztery grupy:

pelargonie pasiaste

bluszczolistne

wielkokwiatowe

pachnące

Pelargonie są łatwe w uprawie. Potrzebują silnego światła, dużo przestrzeni i torfowej, gliniastej gleby. Ogrodnicy zalecają, żeby podlewać je codziennie rano lub wieczorem i nawozić co dwa tygodnie. Można je rozmnażać od połowy lipca do połowy sierpnia, odcinając fragment rośliny. Ukorzenianie (w żyznej glebie) trwa do trzech tygodni.