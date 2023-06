Świecianin Tymoteusz Pieczka kocha breakdance. Z ucznia stał się instruktorem. Zobacz wideo

- Wszystko zaczęło się 11 lat temu , kiedy to moja mama zauważyła ogłoszenie o naborze. Zapytała się czy chcę chodzić i się zgodziłem – wspomina Tymoteusz Pieczka .

Uściślijmy, że breakdance to jedna z najbardziej wymagających form tańca, która narodziła się… na ulicy. - Początkowo ćwiczyłem to z obowiązku. Później narodziła się pasja, która trwa do teraz – mówi Tymoteusz Pieczka, obecnie instruktor w Centrum Kultury Świecie.