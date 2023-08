Świetne spotkania w drugim dniu finału ORLEN Summer Superligi w Płocku! Mistrzowie grają dalej

– Zespół z Tczewa ma specyficzny klimat, który ich „niesie”. Nie wiadomo, czego się spodziewać po nich, zawsze trudno gra się z nimi – tłumaczy Alicja Ślęzak z Conkret Byczków, dla której to pierwszy udział w turnieju ORLEN Summer Superligi 2023. – Zmobilizowałam się na ostatni, najważniejszy wyjazd do Płocka. W piłce ręcznej plażowej jest przyjazny klimat, gra fair-play i super atmosfera. W tym roku celujemy w pierwsze miejsce, czego nie ukrywamy. Będziemy w pełni zmobilizowane, żeby w niedzielę wskoczyć na podium.

Sporo emocji doczekaliśmy się także w męskim finale ORLEN Summer Superligi 2023. Miejscowi faworyci, czyli Petra Płock – sześciokrotni triumfatorzy tego turnieju, a także klubowi mistrzowie Europy – awansowali do niedzielnych finałów z dwoma zwycięstwami na koncie. Dominatorzy nieoczekiwanie przegrali w grupie A z Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław (0:2), drugim z niedzielnych półfinalistów.

– Czy byłem bohaterem spotkania? Na bohaterów składa się cały zespół – komplementuje swoich kolegów Łukasz Dobrzański, jeden z liderów Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław, który parokrotnie zatrzymał m.in. Bartosza Wojdaka, reprezentanta Polski w piłce ręcznej plażowej. – Nie ma co ukrywać, że Bartek to jeden z najlepszych zawodników zarówno w kraju, jak i Europie. Tym bardziej się cieszę, że parę razy udało się go „zamknąć”. Cieszę się podwójnie ze zwycięstwa, gdyż cały zespół Petry stanowią uznane nazwiska. W piątek, na inaugurację nie ułożył się nam mecz z KPR Autoinwest Żukowo (0:2), który wykorzystał nasze błędy. Długo analizowaliśmy i rozmawialiśmy o tym. Sezon ORLEN Summer Superligi 2023 zaczęliśmy średnio, ale dwa ostatnie turnieje w Bielsku Białej ułożyły się fajnie. Mam nadzieję, że do końca turnieju będą same zwycięstwa. Pokonując Petrę, pokazaliśmy, że z każdym możemy wygrać, a nam wróciły ambicje, żeby do domów wrócić z medalami, najlepiej złotymi – uzupełnia.