Świetny start Kacpra Stokowskiego w pływackich mistrzostwach świata w Melbourne. W środę powalczy o medal!

Rekord życiowy, drugi wynik w historii polskiego pływania i pewny awans do finału rywalizacji na 100 metrów stylem grzbietowym mistrzostw świata – tak znakomicie spisał się we wtorek w australijskim Melbourne polski pływak Kacper Stokowski. Polak w środę powalczy o medal rozpoczętych we wtorek mistrzostw świata na pływalni 25-metrowej.