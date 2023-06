Święto regionalnego biznesu tuż-tuż. Podczas gali w Operze Nova w Bydgoszczy ogłosimy laureatów 27. Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Ocenialiśmy firmy w wyjątkowo trudnym czasie. Biznes nie zdążył się jeszcze bowiem dobrze otrząsnąć po pandemii, a już doświadczył kolejnych problemów - wojny u sąsiada, wystrzału inflacji i hamowania gospodarczego. Firmy, które trafiły do naszych zestawień z tej wojny z przeciwnościami losu wyszły z tarczą, a nie na tarczy. Mogą pochwalić się nie tylko dobrymi wynikami finansowymi, ale też pokazały, że potrafią dzielić się zyskami z innymi, wspierać lokalne społeczności i regionalną kulturę.

Podczas gali w Operze Nova w Bydgoszczy, statuetki trafią do zwycięzców w czterech kategoriach finansowych przygotowanych we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

A są to:

Liderzy - firmy z Kujaw i Pomorza, które w 2022 r. osiągnęły obrót powyżej 1 mld zł;

Pretendenci - obrót od 500 mln do 1 mld zł;

Rywale - obrót od 200 mln do 500 mln zł;

Konkurenci - obrót od 50 mln do 200 mln zł.