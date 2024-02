Swoboda i Skrzyszowska gwiazdami pierwszego dnia mistrzostw Polski w Toruniu

Swoboda wygrała w finale 60 m z bardzo dobrym czasem 7,05. – Ja jestem realistko-pesymistką, więc każdy start to nowe rozdanie kart. Mogę się potknąć, mogę zrobić falstart, więc te wygrane nie są rozdawane przed startem. Cieszę się, że to kolejna wygrana w czasie poniżej 7,10 - mówiła w Arenie Toruń najszybsza polska sprinterka.

Martyna Galant była bardzo zadowolona z dobrej końcówki biegu na 1500 m i pokonania silnej rywalki Weroniki Lizakowskiej. Jedna i druga mają prawo pojechać na HMŚ do Glasgow, a tam walczyć o finał, a może i coś więcej. Złoto na 1500 m panów dla bardzo zdolnego 21-latka Filipa Raka. – Krok po kroku idę do przodu. Co to przyniesie? Zobaczymy – mówił nieco speszony sukcesem Rak.

W niedzielę drugi dzień rywalizacji w ramach HMP w Toruniu. 68. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski wspierają Miasto Toruń i samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki.