Szczepienia i profilaktyka w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu

Punkt Szczepień Powszechnych mieszczący się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu, oprócz szczepień przeciwko COVID-19, prowadzi także szczepienia przeciwko grypie oraz badania diagnostyczne w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Punkt w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, a w soboty od godziny 8.00 do godziny 16.00.