Szczepienia w hali w Koronowie. Niezadowoleni pacjenci proszą o interwencję. Jak działa punkt? Sprawdziliśmy

- Byłem na pierwszym szczepieniu przeciwko Covid-19 w Koronowie, w hali widowiskowo- sportowej. Ten punkt organizuje Urząd Miejski w Koronowie i SP ZOZ. Zniesmaczyła mnie słaba organizacja tych szczepień. Czekałem od godz. 12 do 13.20. Co jest powodem takiego poślizgu? Moim zdaniem za mało jest personelu. Organizatorzy szczepień w hali powinni znaleźli dodatkową osobę, która będzie obsługiwać pacjentów.

To tylko jedna ze skarg, którą otrzymaliśmy w ostatnich dniach dotycząca szczepień w Koronowie. Podobne odczucia ma pan Mikołaj z Mochla w gminie Sicienko, który także skorzystał ze szczepień w koronowskiej hali. Słaba organizacja, długi czas oczekiwania na szczepienie, za mało personelu medycznego – to także jego wnioski związane z tą wizytą. - Proszę o interwencję. Zrobienie zdjęć hali sportowej i wyjaśnienie kto stoi za Ogromnymi Niedogodnościami – pisze w mailu mieszkaniec Mochla.

Punkt w hali w Koronowie działa od maja

Punkt szczepień masowych w hali sportowej w Koronowie działa od 5 maja. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ratusza wynika, że organizatorem punktu jest Urząd Miejski w Koronowie we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Koronowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koronowie. Organizatorzy proszą, by pacjenci zgłaszali się do hali nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną szczepienia. W piątek 14 maja dodatkowo ze szczepień w hali skorzystać mogły po po południu osoby wcześniej niezarejestrowane.