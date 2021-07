Szczepienia w powiecie sępoleńskim. Będą gratyfikacje finansowe dla gmin z największym wskaźnikiem szczepień przeciw COVID-19

Dla porównania w Bydgoszczy i Toruniu zaszczepiła się już ponad połowa mieszkańców. W Radziejowie na przykład jest to ponad 55proc. W skali kraju najwięcej mieszkańców zaszczepiło się w Warszawie i Podkowie Leśnej. Tam wskaźnik ten przekroczył już 60 proc.

- Apelujemy do wszystkich, aby zaszczepić się, ochronić się przed chorobą, przyczynić się do tego, że powrócimy do czasów normalnych, gdzie będziemy mogli normalnie się spotykać, funkcjonować, pracować i żyć tak, jak to było przed pandemią. Jedynym sposobem powrotu do normalności wydaje się, że są szczepienia – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.