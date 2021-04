Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021. Lokalni dostawcy - rozwój ekologicznego rolnictwa [oglądaj na żywo]

Podczas debaty, której początek zaplanowano o godzinie 10:50, uczestnicy będą rozmawiać m.in. o mniejszej emisji w sektorze rolnictwa. Co zrobić, by ograniczyć wpływ przemysłowej hodowli na środowisko? Wyzwaniem jest ograniczenie emisji metanu w hodowli zwierząt - szansa, czy konieczność? Wśród poruszanych zagadnień pojawią się ekologiczne nawozy, szanse na wdrożenie zerowaste w łańcuchach dostaw. Zaproszeni do rozmowy uczestnicy będą mówili również o lokalnych dostawcach w odniesieniu do rynku zagranicznego oraz o polskiej ekologicznej żywności.

- Do udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i - nie mam wątpliwości - zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stać się przestrzenią do takiej wymiany myśli i wiedzy - komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze. - TOGETAIR to więcej niż kongres: to miejsce do poznania możliwości, posłuchania ludzi, zdobywania wiedzy ekologicznej w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie. Treści ze Szczytu dostępne są przez cały rok.

- TOGETAIR to także połączony projekt raportu i debaty o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu, którego celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii i zmniejszenia emisji CO2 – wyjaśnia Artur Beck, Producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.