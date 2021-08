Szkoły w regionie szukają nauczycieli. Najbardziej brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych i ścisłych

Kuratorium Oświaty prowadzi bazę ofert pracy dla nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim. – Dyrektorzy szkół mają obowiązek przekazywać do kuratorium informacje o ofertach pracy, bez względu na to, czy dotyczą one wakatów, czy też zastępstw. Nie ma też znaczenia liczba godzin, na jaką ma być zatrudniony nauczyciel – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.