Szlachetna Paczka w Chełmnie! Ruszyła rekrutacja wolontariuszy. Zgłoście się i pomagajcie

A wszystko p oto, aby najbardziej potrzebujące rodziny i osoby samotne oraz dzieci, które potrzebują wsparcia w budowie poczucia własnej wartości mogły otrzymać pomoc, potrzeba łącznie ponad 12 tys. Wolontariuszy – Liderów i SuperW. Wejdź na www.superw.pl, wyślij zgłoszenie i zostań jednym z nich!

– Babcia, zobacz, dziesięć kilo cukru! – krzyczał Damian przy wolontariuszach Szlachetnej Paczki. – Nie wiem, nawet, co powiedzieć. To jest niemożliwe. Kto chciał to wszystko podarować takiej staruszce – odpowiadała pani Maria. – Matko, ja chyba całą noc spać nie będę. Bardzo ślicznie dziękujemy.