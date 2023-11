Szlachetna Paczka w Grudziądzu i okolicy. Możesz zostać darczyńcą dla potrzebujących rodzin

Staruszkowi ułatwiłby życie balkonik na kółkach

Sędziwa seniorka chciałaby grzejnik elektryczny, aby się móc dogrzewać

Matka i córka. Pani Grażyna, to sędziwa staruszka która ma 85 lat, jej córka Dorota ma 64 lata. Obie ze względu na stan zdrowia wymagają opieki. Starsza pani ma problemy z poruszaniem i jest praktycznie leżąca, jest po mastektomii i udrze. Córka z kolei choruje na Alzheimera, co zaburza jej całą codzienność i funkcjonowanie. Obie mieszkają razem i marzą o grzejniku elektrycznym dzięki któremu mogłyby dogrzewać się. podgrzewaczu wody i tapczanie jednoosobowym.

Liczna rodzina marzy o biurku dla dziecka i kurtkach zimowych

Pani Izabela wraz z mężem Krzysztofem są rodzicami Oliwii (27 lat) oraz nastoletniej Dominiki (16 lat). Starsza córka samotnie wychowuje dwójkę dzieci- Adama (8 lat) i małą Lenę (8 miesięcy). Pani Izabela jest osobą niepełnosprawną oraz schorowaną, ma protezę nogi, a także trudne powikłania po przebytej gruźlicy. Pani Oliwia jakiś czas temu, w trudnych relacjach, rozstała się z ojcem swoich dzieci. Niestety samodzielnie nie mogła sobie pozwolić na wynajem mieszkania i razem z dziećmi przeprowadziła się do rodziców. Cała Rodzina mieszka w małym dwupokojowym mieszkaniu. Najpilniejsze potrzeby jakie wskazuje rodzina to m.in. biurko do nauki i kurtki dla dzieci.

Jak zostać darczyńcą?

Chętni, którzy chcieliby zostać darczyńcami mogą zadeklarować to w formularzu, który znajduje się: TUTAJ Należy pod całym opisem rodziny kliknąć "wybieram rodzinę" i wówczas czekać na kontakt z wolontariuszem opiekującym się konkretną rodziną. Zrobić paczkę, dostarczyć ją do magazynu - w przypadku Grudziądza będzie to Marina. Następnie "Szlachetne Paczki" trafią do rodzin w weekend cudów zaplanowany w tym roku na 16-17 grudnia. W tym roku szukając w bazie Szlachetnej Paczki rodziny z Grudziądzu należy wybrać Kujawsko - Pomorskie, a następnie rejon "Łasin".