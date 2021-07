Szok, ile lat... musi harować pracownik KFC, żeby zarobić tyle, ile Leo Messi w sześć dni! [zarobki Leo, stawki w KFC]

2100 - 2400 zł netto miesięcznie - tyle płacą w KFC

Na noizz.pl czytamy, że w 2021 r. zarobki Messiego wynosiły 88 mln euro rocznie, czyli ok. 241,1 tys. euro dziennie. Co oznacza, że sześciodniowa pensja piłkarza wynosiła dokładnie milion 446 tys. euro, co przy dzisiejszym kursie euro daje nam wynik na poziomie 6 515 610 zł - wyliczają na fanpage'u "Obliczenia i analizy w rapie" i dzielą sześciodniowe zarobki Messiego przez średnią miesięczną pensję pracownika KFC w Polsce (2100 - 2400 zł netto miesięcznie).