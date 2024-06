Płaca minimalna wyższa od lipca 2024 i ponownie od stycznia 2025. Mamy aktualne kwoty!

Jak wskazują Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, minimalne wynagrodzenie dostaje 3,6 mln Polaków, wśród nich jest wielu mieszkańców Kujaw i Pomorza.

Wysokość najniższej pensji mocno oddziałuje na sektor MŚP i wiele słabszych branż, jak hotelarstwo, turystyka, gastronomia i niektóre usługi, dla których wyższe koszty pracy oznaczają często spore problemy.

- Z jednej strony cieszymy się z tego, że Polacy więcej zarabiają - komentuje znany ekonomista Marek Zuber. Jego zdaniem, podwyżka płacy minimalnej dotyczy 60 proc. wynagrodzeń w gospodarce: - Jeśli jednak nie towarzyszy mu wystarczający wzrost wydajności pracy, a nie towarzyszy, musi to za sobą pociągnąć wzrosty cen. I to jest druga strona medalu. Ceny rosną, bo rosną koszty produkcji towarów czy wytwarzania usług. Poza tym więcej pieniędzy to zwiększone kupowanie, a ono rodzi presję inflacyjną. Czyli, z jednej strony się cieszymy, a z drugiej martwimy. Co przeważy? Zobaczymy pod koniec roku - podsumowuje Zuber.