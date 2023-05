Szopy pracze widziane były już w naszym regionie. Wraz z nimi śmiertelne zagrożenie

Jego obecność odnotowano głównie na Kujawach - w okolicach Kcyni, Gniewkowa, Żnina, Barcina, Pakości. Widziano go również nieopodal Sępólna Krajeńskiego i Więcborka.

Inwazyjny gatunek zza Atlantyku przybył do Polski z Niemiec, a do naszego regionu przywędrował z Wielkopolski.

Ten pasożyt może być śmiertelny

Z szopem związany jest tez problem większego kalibru. Chodzi o baylisascaris procyonis - glistę pasożytniczą, która zasiedla jelita szopów. Larwy pasożyta mogą jednak być przenoszone w odchodach i zachowują duża żywotność. Przypadkowe połknięcie przez człowieka lub zwierzę jaj pasożyta zwiastuje ogromne problemy. Larwy mogą wędrować do różnych tkanek i narządów, w tym do mózgu, powodując poważne schorzenia neurologiczne, takie jak encefalitoza błonicza.

Ekspansja szopów w Polsce może mieć poważne konsekwencje. Nie tylko dlatego, że szop atakuje drób oraz dzikie ptaki. Szopy są również nosicielami wielu chorób i pasożytów, w tym glisty wątrobowej (Fasciola hepatica). Ten pasożyt może zainfekować zwierzęta hodowlane powodując poważne uszkodzenia wątroby, co przekłada się na jakość żywności.

Jak rozpoznać infekcję baylisascaris procyonis?

Uchroń psa i kota

W przypadkach zaawansowanych, pasożyt może dotrzeć do mózgu, co prowadzi do trwałych uszkodzeń neurologicznych lub nawet śmierci.

Encefalitoza błonica wywołana przez Baylisascaris procyonis jest ciężką chorobą o wysokiej śmiertelności. Leczenie skupia się na łagodzeniu objawów i wspomaganiu funkcji narządów. W przypadkach poważnych, pacjenci wymagają intensywnej opieki medycznej, farmakoterapii oraz rehabilitacji neurologicznej.