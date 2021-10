Szósty aneks do umowy na opracowanie dokumentacji ronda na ul. Kościuszki w Sępólnie

Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała do podpisania szósty aneks do umowy dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na budowę ronda na drodze wojewódzkiej 241 u zbiegu ulic Kościuszki, Popiełuszki i Odrodzenia.

- Aktualny termin jej wykonania to teraz koniec grudnia 2021 roku. Co nie oznacza, że to ostateczny termin, bo przecież wiemy, że sprawa ciągnie się już bardzo długo – mówił na ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Waldemar Stupałkowski.