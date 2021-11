Szpital we Włocławku zawiesza przyjęcia na oddział dziecięcy

- W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Dziecięcym obserwacyjnym z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu oraz zagrożenie epidemiologiczne, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do w/w oddziału do odwołania – czytamy w komunikacie.

Pacjenci zgłaszający się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku będą przekierowywani do innych szpitali w regionie.