Szpital Powiatowy w Więcborku bez lekarza nocnej i świątecznej opieki. I to nie pierwszy raz

Jak tłumaczą władze powiatu sępoleńskiego, któremu podlega szpital, problem nie dotyczy tylko jednego powiatu.

- 18 października mieliśmy spotkanie w Starostwie Powiatowym w Świeciu trzech powiatów: świeckiego, tucholskiego i sępoleńskiego w celu omówienia sytuacji dotyczącej braków kadry lekarskiej oraz coraz większych problemów ze skompletowaniem obsady dyżurów nocnej i świątecznej opieki. Przypadki, że w naszym szpitalu nie było lekarza nocnej i świątecznej opieki były też we wrześniu i październiku. Ten problem nie dotyczy tylko powiatu sępoleńskiego, stąd to spotkanie – tłumaczy starosta Jarosław Tadych. - Rozmawialiśmy w kwestii współpracy. Jeżeli u nas nie ma danego dnia lekarza, to dajemy informację, że jest na przykład w Tucholi. To nie rozwiązuje problemu, ale lekarzy nie ma. Nasze stanowisko zostało wypracowane i przedstawione na konwencie powiatów w Inowrocławiu – dodaje.