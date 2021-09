Szpital w Grudziądzu: -Rusza rejestracja osób 50 "plus" na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Jak się zarejestrować?

poprzez Infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod nr 989,

online przez Internetowe Konto Pacjenta,

wysyłając wiadomość SMS o treści SzczepimySie pod nr tel. 664 908 556 lub 880 333 333.

dzwoniąc do Punktu Szczepień p/COVID szpitala w Grudziądzu pod nr tel. 56 641 4548 lub 56 641 4551.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach czyli osobach 50 "plus" oraz pracowników służby zdrowia z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.