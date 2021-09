Szpital w Grudziądzu "na cito" potrzebuje 100 mln zł pożyczki. Radni dali "zielone" światło

Wielu radnych Rady Miejskiej, w tym m.in. Sławomir Szymański z PiS-u, Paweł Napolski i Krzysztof Pokora z Koalicji Obywatelskiej, Arkadiusz Goszka (radny niezrzeszony) podnosili głos oburzenia, że tak ważne projekty uchwał finansowych otrzymano praktycznie na chwilę przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Wyrazili oburzenie trybem procedowania.

Sławomir Szymański, radny PiS-u:- Otrzymujemy "rzutem na taśmę" uchwałę w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie pożyczki przez szpital na 100 mln pod hipotekę na łączną sumę 150 mln zł?! Znowu wchodzimy w parabanki. Projekt nie jest omawiany na żadnej komisji! Czy to jest poważne traktowanie radnych? Taki tryb procedowania uważamy za skandaliczny. My jako radni powinniśmy wiedzieć o takich planach jako pierwsi, a dowiadujemy się ostatni. To jest niedopuszczalne.

Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski: - O zobowiązaniach wymagalnych było wiadomo od dawna. Są to zobowiązania które nie powstały ani rok temu, ani dwa lata temu. One są od kilku lat. W ostatnim czasie miały one w pewnym sensie tzw. ochronę covidową, nie podlegały zajętościom komorniczym. Musieliśmy szukać rozwiązania, które poprawi płynność finansową szpitala i wprowadzi oszczędności.

Ostatecznie prezydent nie wyjaśnił dlaczego szybciej radni nie otrzymali projektu tej uchwały do zapoznania się z nią.