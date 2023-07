Szpitalne rezerwy krwi topnieją latem. W powiatach inowrocławskim, mogileńskim i żnińskim odbędą się krwiodawcze akcje

Latem jednak rezerwy krwi nie są pełne. 9 lipca w RCKiK w Bydgoszczy zapotrzebowanie było na wszystkie osiem jej grup. Zresztą w tym okresie możliwości poboru krwi od stałych dawców są utrudnione. Większość korzysta bowiem z urlopu i wakacji.

Ograniczone możliwości pobierania krwi od stałych dawców, stwarzają konieczność dotarcia do nowych krwiodawców. Dlatego RCKiK w Bydgoszczy stawia na promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Po raz ósmy zorganizowano turniej gmin pn. „Czerwony szlak życia”, dedykowany gminom (do 15 tys. mieszkańców), które od 1 czerwca do 30 września zorganizują co najmniej jedną akcję zbiórki krwi. Zwycięzcą zostanie ta gmina, której mieszkańcy oddadzą największą ilość krwi w przeliczeniu na mieszkańca. Przypomnijmy, że w poprzednich latach laureatami zostały m.in. gminy Janikowo i Gniewkowo.