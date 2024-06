Sztafeta z trzema bydgoszczankami jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy w Rzymie

Druga biegła z kolei najstarsza w składzie Marika Popowicz-Drapała z Zawiszy Bydgoszcz. Najstarsza, ale najmniej doświadczona na tym dystansie, bo świetna w przeszłości sprinterka pierwszy poważny sezon letni biega na 400 m. Wydawało się, że straciła dystans do rywalek, ale jej czas był przecież bardzo dobry - 51.22, po prostu inne były jeszcze mocniejsze.

Trzecia na bieżnię ruszyła Iga Baumgart-Witan z BKS, jej czas okrążenia 51.45. Oba przekazała pałeczkę Natalii Kaczmarek na 5. miejscu, ale z dużą stratą do wyprzedzających nasz drużyn.

3:23.91 to najlepszy wynik naszej sztafety w tym sezonie, ale poziom był bardzo wysoki i wystarczyło to jedynie do szóstego miejsca.