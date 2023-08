Sztuka uliczna opanowała krajeńskie miasta. Kolory zamiast szarzyzny - zobacz zdjęcia i wideo

Street art, bardziej popularny w większych aglomeracjach, powoli wchodzi także do tych mniejszych miast. W powiecie sępoleńskim przestrzeń miejska robi się coraz bardziej kolorowa. I tak, w ramach projektu „Sępoleński street art” na Placu Przyjaźni niedaleko nowo otwartego skateparku szare, drewniane ławki stały się wielobarwne w fantazyjne doodle. Autorami tego dzieła są lokalni artyści, Paweł Kienast i Patryk Ciak.

- Włodarze miast na całym świecie udostępniają zdolnym artystom często zniszczone lub niepasujące do krajobrazu danej zabudowy obiekty, by za ich sprawą przeszły one pozytywną metamorfozę. Prace przewidziane w projekcie „Sępoleński street art” mają spełniać dokładnie takie samo zadanie. Nie ulega wątpliwości, że dzięki takim street art-owym zabiegom miejska przestrzeń zyskuje nowe życie. Kolorowe malunki, bogate w detale dekoracje skupiają uwagę i emanują pozytywną energią, której przepływ zwyczajowo blokuje betonowa szarzyzna. Street art jest formą artystycznej ekspresji przeciwstawianej pospolitemu wandalizmowi w wykonaniu graficiarzy-amatorów – mówi Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.