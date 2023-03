Szturm na klientów banków także w Kujawsko-Pomorskiem. Pracownicy dzwonią i proszą, by ludzie brali kredyty. Tak reagują klienci Agnieszka Domka-Rybka

Pracownicy banków obsługują klientów, którzy przyszli do oddziału, a w tzw. między czasie dzwonią do innych. Paweł Łukasik

"Jak będę chciał wziąć kredyt, to sobie pójdę do banku" - usłyszała pracownica bydgoskiego banku, gdy zadzwoniła z ofertą do klienta. Banki chcą zarabiać, a klienci nie chcą mieć kłopotów finansowych.