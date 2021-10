Szubin. 59. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozstrzygnięty. Wysoki poziom prac [zdjęcia]

- To już 59. edycja konkursu sztuki ludowej. To ewenement na skalę kraju. Żaden inny konkurs nie ma tak długiej tradycji – podkreślała Kinga Turska -Skowronek, przewodnicząca jury. Zachęcała, zwłaszcza hafciarki, do spotkania się po uroczystości, bo konkurs w Szubinie to nie tylko okazja do pokazania się. Można się też dowiedzieć, co się zrobiło dobrze, a co źle. - My się z wszystkich ocen wytłumaczymy – zapewniała uczestników.