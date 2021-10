Mieszkańcy Kowalewa nie chcą ubojni świń za oknami. Protestują

Lokalizacja w gminie Szubin

W lipcu złożono w szubińskim magistracie wniosek o wydanie przez burmistrza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami oraz ekspedycją na działce usytuowanej w granicach miejscowości Kowalewo i Słupy. To o czym w Kowalewie spekulowano od kilku miesięcy, i co budziło trwogę, stało się faktem. Wizja budowy ubojni w sąsiedztwie ich domów przeraziła mieszkańców Kowalewa.

Poprawki na sesji Rady Miejskiej Szubina odrzucone

- Walczymy o nasze zdrowie i życie – podkreślał na ostatniej sesji Rady Miejskiej Szubina radny Roman Danielewski, mieszkaniec Kowalewa. Bo na sesji rozpatrywane były uwagi do projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części- Kowalewa czyli dla strefy przemysłowej. Rajcy nie uwzględnili żadnej z uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Do planu nie wniesiono także uwag zgłoszonych przez potencjalnego inwestora - Zakłady Mięsne Skiba. Nie jest to jednak dla protestujących pociecha.