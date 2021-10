Szubin. Wręczenie Medalu im. ks. Jana Kleina. Laureata zabrakło na gali [zdjęcia]

Niezwyczajna sytuacja w Szubinie

Gali jednak nie odwołano. Dla obecnych śpiewał Remigiusz Kuźmiński. Artysta kilkakrotnie wychodził na scenę podkreślając, że jest wzruszony, bo w Szubinie się urodził i teraz wrócił do tego miasta po 40. latach.

- Kazimierz Krzywdziński ze sportem związany jest od lat 60. Zaczynał od boksu, który trenował w klubie Zawisza Bydgoszcz. W 1964 r. przerzucił się lekkoatletykę, której jest wierny do dziś. W 1972 r. został wybrany prezesem zakładowego ogniska TKKF Instalator. Nadal pełni tę funkcję. W 1995 r. klub przeniesiono z Bydgoszczy do Szubina. Obecna nazwa to: TKKF Instalator Pelikan Szubin. Kazimierz Krzywdziński pracował też jako instruktor w Szubińskim Domu Kultury. Pisał o sporcie do lokalnej gazety „Pelikan”. To on założył legendarny dziś Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie, przez który przewinęło się kilka pokoleń szubiniaków. Do dziś jest prezesem tego klubu, ale też trenerem, menadżerem, rzecznikiem prasowym – wliczała Alina Gordon, dyrektor SzDK.