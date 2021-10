Szubin. Święto sztuki ludowej Pałuk już w sobotę 9 października. W programie spotkanie twórców, wystawa i występy

Na uroczyste ogłoszenie wyników dorocznego konkursu organizatorzy zapraszają w sobotę 9 października do Szubińskiego Domu Kultury.

Gala z udziałem twórców ludowych z powiatów: nakielskiego, żnińskiego i wągrowieckiego rozpocznie się o godz. 11. Tego dnia otwarta zostanie także w SzDK pokonkursowa wystawa prac. W programie również występy. Na scenie pojawi się Zespół Regionalny „Pałuki” z Kcyni.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk to najstarszy konkurs sztuki ludowej w Polsce. Skierowany zarówno do twórców ludowych kultywujących dawne tradycje jak i do dzieci i młodzieży przygotowywanej przez instruktorów twórczości pałuckiej.

Artyści ludowi wykazać się mogli w wielu dziedzinach m.in. rzeźbie w drewnie i glinie, haftach pałuckich, zdobnictwie, plecionkarstwie. Do konkursu zgłosić można było także przedmioty obrzędowe, instrumenty i zabawki dla dzieci.