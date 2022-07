Szykuje się kolejna zmiana organizacji ruchu w centrum Nakła

- Warto było protestować, chodzić po pasach. Władze poszły w końcu po rozum do głowy. Brawo mieszkańcy – to reakcja jednego z internautów na wiadomość o szykowanej korekcie stałej organizacji ruchu obowiązującej od ub. r. w rejonie nakielskiego Rynku.

Budowa wysepek na rynku w Nakle

Kilka dni temu rozpoczęły się prace przy budowie wysepek na Rynku w Nakle. Jedna z nich powstaje na końcu ul. Poznańskiej, na wysokości ul. Długiej. To pierwszy krok przygotowujący ten rejon miasta do planowanej zmiany w organizacji ruchu. Kolejnym będzie korekta oznakowania pionowego i poziomego.

Obecne prace to konsekwencja zgody, jaką Starostwo Powiatowe w Nakle wydało w czerwcu br. Chodzi o wprowadzenie zmiany do stałej organizacji ruchu. Stało się to na wniosek zarządcy drogi czyli Urzędu Miejskiego w Nakle. Co się zmieni? Kierowcy wjeżdżający na Rynek od strony Paterka, którzy mają teraz nakaz skrętu w prawo, w ul. Długą, otrzymają alternatywę. Możliwy będzie ponownie przejazd przez Rynek i skręt w lewo w kierunku ul. Dąbrowskiego.