Szymon Hołownia w Bydgoszczy: "Nauczyciel wchodzący do zawodu powinien dostawać średnią krajową"

Lider Polski 2050 spotkał się z bydgoszczanami. Mówił, że "państwo powinno szanować obywatela", a nie być "wpłatomatem-bankomatem". Podkreślił konieczność dofinansowania dziecięcej psychiatrii i edukacji. Postulował likwidację kuratoriów oświaty i wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej dla początkujących nauczycieli.

Zanim około godziny 18 Szymon Hołownia spotkał się z bydgoszczanami w hotelu Holiday Inn, uczestniczył w akcji wolontariuszy swojego ruchu przy ulicy Pod Blankami. Tam rozdawano kanapki, żurek i sałatkę.

- Chodzi nie o państwo, które rozdaje, ale o takie, które działa - zaczął swoje wystąpienie w hotelu przy ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. - Gdybyśmy zadali sobie proste pytanie, na ile oceniamy polskie państwo dzisiaj, po trzydziestu latach wolności i sytuacji, w której możemy się rozporządzać swoim, jak chcemy, odpowiedzi pewnie byłyby różne, ale średnia wyszła pewnie "trzy minus", może "mierny plus". Tymczasem zasługujemy dzisiaj na państwo na "szóstkę". Nas naprawdę na to stać. Stać nas na państwo, które będzie chodziło, jak szwajcarski zegarek.

"Szybszy sąd ostateczny, niż okręgowy"

Na spotkanie z Szymonem Hołownią przyszło kilkadziesiąt osób. Wśród nich znajdowali się nie tylko sympatycy Polski 2050, ale i, m.in. przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Wystąpieniu Hołowni przysłuchiwał się również senator Jan Rulewski.

Według przewodniczącego Polski 2050 państwo nie powinno być "wpłatomatem-bankomatem", do którego politycy "rozdają PIN-y" mówiąc: "Ty będziesz mógł wziąć sobie 300, a ty, jak będziesz grzeczny, to dostaniesz 600 zł". - Państwo ma sprawnie działać. Wiecie, że w Polsce można czasem umrzeć w kolejce do lekarza. Tak też działa w wielu innych aspektach. Bywa, że łatwiej się doczekać wyroku sądu ostatecznego, niż okręgowego, bo taki bajzel Ziobro z kolegami zrobili w polskich sądach - mówił. Nawiązał też do ostatnio opublikowanych badań ukazujących różnice w poziomie nauki, np. języka angielskiego w dużych miastach i w mniejszych ośrodkach. - To się musi zmienić, bo inaczej nigdy nie będziemy Szwajcarią, ani Danią, na co zasługujemy. Państwo jest od tego, by stworzyć wszystkim równe szanse. Państwo na "szóstkę" to takie, w którym po szkole podstawowej dziecko bez żadnych korepetycji zdaje język angielski na poziomie B1

Hołownia doprecyzował, jak poprawić edukację wskazując, że klasy muszą być mniejsze, by uczniowie mieli odchudzoną podstawę programową i "nie musiały zastanawiać się nad tym, co mogą znaleźć w internecie, ale obudzić w nich ciekawość". Służyć ma temu więcej zajęć warsztatowych. Polska 2050 postuluje też likwidację kuratoriów oświaty i zastąpienie ich centrami wsparcia nauczycieli. Z kolei o nauce religii w danej szkole mieliby decydować wspólnie nauczyciele, rodzice i uczniowie. - Ważny jest upgrade finansowy tak, by wejście do zawodu (nauczycielskiego, red.) było równoznaczne z otrzymywaniem średniej krajowej - mówił szef Polski 2050. - Inaczej nauczyciele będą odchodzić z zawodu, a my zostaniemy z ręką w nocniku. Staniemy się krajem montowni, do którego będą przywozili rzeczy, by u nas siła fizyczna je zmontowała. Tak nie może być - kontynuował. - Dzisiaj mamy system, który mówi, że raz w roku państwo da 300 zł dodatku szkolnego, a ty na korepetycje musisz wydać 3 tys. zł. To jest nieuczciwe.

Będziemy za to - z całym szacunkiem dla tego wspaniałego kraju - Meksykiem albo innymi krajami, gdzie bogaci budują bardzo wysokie mury, żeby schować się za nimi. I stać ich na to, by pójść do prywatnego lekarza, a dziecko posłać do prywatnej szkoły. A biedne dziecko? A uboższy człowiek? Jego losem nie interesuje się nikt - podkreślał Szymon Hołownia. - Składka zdrowotna stała się już dawno czystym podatkiem, który poszedł do kasy państwa. Kupili za niego węgiel. Nie zdrowie dla obywateli. Bo im się budżet państwa nie spinał - mówił lider Polski 2050. Z sali padło stwierdzenie, że "tak było już za PO". Hołownia przyznał, że owszem, "i za SLD i za innych rządów". - Nie chcemy tu teraz robić "IPN-u" i ustalać, kto jest winny, ale jesteśmy załogą pogotowia ratunkowego, która przyjechała na miejsce i ratuje życie pacjenta. Ganiać sprawców będziemy później.

Państwo niewydolne? Niech zapłaci za prywatnego lekarza psychiatrę

Nawiązał do kryzysu w psychiatrii dziecięcej: - Stworzyliśmy dzieciom taki świat, z którego dzieci chcą się wypisać. Liczba samobójstw wśród dzieci w ubiegłym roku była taka, jak przez trzy poprzednie lata. Trzeba całe pieniądze, które są dostępne, wpakować w ten system (psychiatrii, red.). Dzieci muszą mieć dostęp nie tylko do szpitala, ale do opieki środowiskowej.

Według Hołowni, w sytuacji, kiedy dziecko musiałoby czekać dłużej niż miesiąc na opiekę psychiatryczną, państwo opłaciło tę usługę medyczną w prywatnej opiece zdrowotnej. Miałoby to być tymczasowe rozwiązanie. - Państwo musi być odpowiedzialnym partnerem, musi szanować obywatela, jego podatki. Takie, które nie próbuje przekupić. Państwo, które szanuje nasza pracę. Oddaliśmy pracy nasz czas, dostaliśmy za nią pieniądze, ale część daliśmy do wspólnej kasy, w podatkach. Mamy prawo oczekiwać za to szacunku - mówił Hołownia. Jak ten szacunek ma się przejawiać? Tu padł przykład spóźniającego się pociągu: - Jeżeli opóźnienie będzie dłuższe niż 30 minut, to państwo powinno zwrócić cenę biletu. To jest uczciwe, to jest fair. Rozkład jazdy mówi mi, kiedy pociąg odjedzie, jak długo będzie trwała podróż, a ja dostosowuję do tego swoje plany, spotkania, rozkład dnia, wizytę u lekarza.