Szymon Stanisławski popisał się niesamowitym wyczynem i walczy o "Piłkarskiego Orła"

- Cieszy wynik i to jeszcze osiągnięty na tak pięknym stadionie - mówił Stanisławski. - Byliśmy mocno skoncentrowani na trzy ostatnie mecze, bo wiedzieliśmy, że one będą decydujące. Co do drugiego gola, to mogę powiedzieć, że takie bramki pasują do takich stadionów (śmiech). Udało się strzelić. Zauważyłem, że leci i nie namyślałem się, tylko uderzyłem intuicyjne z takiej pozycji. Jestem megaszczęśliwy, że trafiłem. Mam nadzieję, że drugą ligę rozpoczniemy z przytupem, tak jak skończyliśmy trzecią - dodał napastnik biało-zielonych, który już zapisał się w klubowej historii.