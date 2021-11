Szymon Suwała to edukator medyczny. Mówi o koronawirusie w naszym regionie

- Znowu około 20 tysięcy nowych zakażeń, a kolejnych czterystu Polaków zmarło. Pewnie w większości niezaszczepionych. Ten tragiczny bilans będzie rósł podczas czwartej fali?

- Jestem pełen najgorszych obaw, ale nie chcę się bawić w proroka. Nie rośnie znacząco stopień wyszczepienia Polaków, tak jak odbywa się to w niektórych krajach europejskich. Jako środowisko medyczne jesteśmy przekonani, że będzie to jeden z głównych barometrów tej pandemii. Kiedy patrzymy na statystyki, na rzetelne badania naukowe, to okazuje się, że stopień wyszczepienia wpływa na liczbę hospitalizacji, jak i na liczbę ciężkich przebiegów, przyjęć na oddziały intensywnej terapii czy też – niestety – również zgonów. Stąd moje obawy. Ostatnio w punktach szczepionkowych notuje się większy ruch, sam tam nie pracuję, ale koledzy deklarują, że zainteresowanie szczepieniami nieznacznie wzrosło. Tylko zapewne jeszcze nie na tyle, żeby przełamać niekorzystną sytuację pandemiczną.