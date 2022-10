Ta moneta 2 euro jest warta majątek. Niektóre polskie banknoty i monety też są warte więcej niż myślisz

To, co podobno czyni te monety tak wyjątkowymi, to ich unikalne właściwości. Najczęściej są to monety, których wzór został wybity w ograniczonej liczbie. Błędy produkcyjne również wydają się być w szczególnie wysokim popycie. Na przykład na portalu sprzedażowym oferowana jest rzadka moneta o nominale 2 euro, za którą sprzedawca żąda całe 100 tysięcy euro.

Okazuje się, że moneta 2 euro to niejedyny z wadą menniczą okaz, który wystawiany jest na eBay. Wiele innych ogłoszeń również ma piorunujące ceny. Na portalu sprzedawane są monety z defektami po 100-300 tys. zł. Wiele z nich wycenianych jest też na kwoty rzędu 40-90 tys. zł, w zależności od rodzaju usterki. Dodajmy, że takie wady mogą dotyczyć monet z każdego kraju, więc warto sprawdzić, czy nie posiada się takiej w domu.