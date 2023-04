Ta nowa zagraniczna sieć sklepów chodzi do Polski - pierwsze sklepy już w maju. To konkurencja dla Pepco i Action

Woolworth to sklepy, w których można zakupić produkty codziennego użytku, jednak bez żywności. Jak można przeczytać na stronie marki, różnorodna oferta skierowana jest do szerokiej grupy, w tym uczniów, studentów, rodziny, emerytów i rencistów.

Niemiecka sieć sklepów Woolworth wchodzi do Polski. W maju otwarte mają zostać trzy pierwsze sklepy: w Poznaniu, Krakowie, Warszawie. Będzie można kupić w nich asortyment codziennego użytku, ale nie żywność. Oznacza to, że będą stanowić konkurencję dla takich marek jak Pepco czy Action.

Nowa zagraniczna sieć handlowa w kraju. Woolworth w Polsce

Nowa sieć handlowa pojawi się w najbliższym czasie w Polsce. Wkrótce będzie można robić zakupy w sklepach niemieckiej marki Woolworth. - Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych – obecnie posiadamy ponad 555 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. W perspektywie średnioterminowej planujemy otworzyć 1000 sklepów – czytamy na stronie Woolworth.

Na ten moment w oficjalnych komunikatach można przeczytać o trzech miastach, w których już niedługo zostaną otwarte sklepy tej marki. Jednak na różnych stronach internetowych z ogłoszeniami, można zauważyć oferty pracy dla firmy także w innych lokalizacjach.

Woolworth: Kraków, Poznań, Warszawa

Niemiecka sieć handlowa zaplanowała rozpoczęcie działalności w Polsce już na maj tego roku. Oznacza to, że tuż po majówce będzie można zrobić zakupy w nowych sklepach. Znane są już daty otwarcia i lokalizacje trzech pierwszych punktów.

Woolworth w Polsce: gdzie będą sklepy? 8 maja w Krakowie Woolworth zostanie otwarty przy ulicy Galicyjskiej 18 w parku handlowym Atut Galicyjska

12 maja w Poznaniu Woolworth otworzy się przy ulicy Aleje Solidarności 47 w galerii Pestka

26 maja w Warszawie Woolworth zacznie działać przy ulicy Połczyńskiej 4 W Internecie można znaleźć oferty pracy dla marki także w innych lokalizacjach. Sieć handlowa poszukuje kierowników sklepów nie tylko w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, ale też w Zielonej Górze, Katowicach czy Łodzi. Jak podaje serwis money.pl, wszystkie oferty opublikowano między 12 a 13 lutym. Docelowo w Polsce ma się pojawić nawet 400 sklepów.

Woolworth: co to za sklep? Co można kupić?

Woolworth to sklepy, w których można zakupić produkty codziennego użytku, jednak bez żywności. Jak można przeczytać na stronie marki, różnorodna oferta skierowana jest do szerokiej grupy, w tym uczniów, studentów, rodziny, emerytów i rencistów.

Co dokładnie będzie można tam kupić? tekstylia domowe

artykuły gospodarstwa domowego

modę damską, męską, dziecięcą

artykuły dekoracyjne

produkty drogeryjne

artykuły papiernicze

artykuły pasmanteryjne

upominki i prezenty Dyskont ze względu na swój asortyment będzie stanowił konkurencję dla sklepów takich jak Pepco czy Action.

Woolworth sklepy w Polsce

Na stronie internetowej sieci handlowej można znaleźć dokładne wytyczne dotyczące nieruchomości, w której miałby pojawić się taki sklep. Marka poszukuje nieruchomości, w której: powierzchnia handlowa wynosi od 500 do 2000 m²

powierzchnia dodatkowa ma od 100 do 200 m²

obecna jest strefa dostaw dla samochodów ciężarowych

preferowana jest powierzchnia na parterze

istnieją schody ruchome lub windy w przypadku powierzchni wielopiętrowych

szerokość frontu jest wystarczająca lub sklep ma zapewnioną dobrą widoczność

