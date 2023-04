Ta pełnia Różowego Księżyca kwiecień 2023 rozświetli niebo. Kiedy jest "Różowy Księżyc"? Oto, co oznacza ta niezwykła pełnia

Pełnia Księżyca kwiecień 2023

Pełnia Księżyca w kwietniu określana jest jako Pełnia Różowego Księżyca. Inne jej nazwy to Pełnia Kiełkującej Trawy, Jajeczna Pełnia lub Rybna Pełnia.

W czwartek 6 kwietnia warto spojrzeć w niebo. Towyjątkowa w 2023 roku pełnia Księżyca. Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, dlatego jest to jedna z najjaśniejszych pełni Księżyca w całym roku. Różowy Księżyc często nazywa się również superksiężycem, jest on większy od zwykłej pełni - tego zjawiska astronomicznego nie można przegapić!

Różowy Księżyc w pełni można oglądać w czwartek 6 kwietnia 2023 roku. Księżyc nie będzie wprawdzie różowy, ale jest to jedna z najjaśniejszych pełni Księżyca w ciągu całego roku.

Najlepiej widoczny Różowy Księżyc w pełni będzie 6 kwietnia - nasz satelita widoczny będzie w pełnej okazałości o godzinie 6:37. Jednak najlepszy moment, aby obserwować pełnię Różowego Księżyca to po prostu wieczór, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą.