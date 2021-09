"Ta poezja powstała w bólu". Spotkanie promocyjne tomiku wierszy "Być" Stanisława Raginiaka, poety z Grudziądza [zdjęcia]

Dzięki współpracy i środkom z Ministerstwa Kultury , Tomik "Być" (To be) udało się wzbogacić o płytę. - Płyta powstała dzięki Jackowi Słupkowskiemu który poświęcił swój talent, zdolności aby przygotować muzykę, zinterpretować wiersze, nagrać je w studio, aby każdy z nas mógł je zabrać ze sobą. Oprócz tego na płycie są też słowa Stanisława Raginiaka, który pozostawia ważną wiadomość, swoje przesłanie do nas - zachęca do sięgnięcia po utwory z nowego tomiku "Być", Damian Tarkowski z Wydawnictwa Horyzont Idei.

- Gdy mnie już nie będzie, to mam nadzieję że będziecie wracać pamięcią do Mariny nad Wisłą w Grudziądzu do dnia tej promocji. Dziękuję wam, że jesteście. Wspominam o was w wierszu "Być bramą" - do swoich wnuków - Wiktorii i Jakuba - obecnych na promocji w Marinie zwrócił się Stanisław Raginiak. Poeta szczególne podziękowania także skierował do swoich najbliższych: żony Elżbiety, której dedykuje tomik oraz córki i syna, podkreślając ich ogromne wsparcie.