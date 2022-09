Tabela wypłat emerytur od marca 2023. Zobacz, jakie może być twoje świadczenie po zmianach

Z najnowszych prognoz ekspertów doradzających rządowi wynika, że w marcu 2023 roku świadczenia wzrosną o co najmniej 13,1 proc. To daje minimum 100 zł miesięcznie więcej.Potwierdził to zresztą także Stanisław Szwed, wiceszef resortu pracy. - Nie można wykluczyć, że waloryzacja sięgnie 13-14 procent - mówił. Zobacz wyliczenia w poniższej galerii - pamiętajmy jednak, że w tej chwili te dane mają charakter poglądowy.

STYK/Canva