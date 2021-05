Tablica z nazwą ulicy Alejnika wróciła na stare miejsce w Inowrocławiu [nowe informacje]

Przypomnijmy, w ubiegłym roku wojewoda zmienił nazwę ulicy Alejnika na Tadeusza Chęsego. Rada Miejska Inowrocławia zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sprawę wygrała.

- Cieszę się, że wojewoda zrezygnował z możliwości zaskarżenia tego wyroku do NSA i wyrok stał się prawomocnym - mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

- Przykro mi z powodu zamieszania, jakie spowodowała ta niepotrzebna decyzja wojewody dla mieszkańców tej ulicy oraz rodziny Tadeusza Chęsego. Nowe miejsce upamiętnienia postaci Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia powinno uzyskać akceptację Jego rodziny - dodaje Ryszard Brejza.

Poprosiliśmy Adriana Mola, rzecznika wojewody, o komentarz do tej sprawy. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:

- Wojewoda zaskarżył wyrok WSA do NSA.

A oto stanowisko Urzędu Miasta Inowrocław po odpowiedzi rzecznika wojewody:

"W związku z oświadczeniem rzecznika prasowego wojewody kujawsko-pomorskiego, że wojewoda zdecydował się jednak na zaskarżenie niekorzystnego dla siebie wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie zmiany nazwy ulicy I. Alejnika do NSA, uprzejmie informujemy, że do tej chwili taka skarga kasacyjna, zgodnie z prawem, nie wpłynęła do WSA. Według naszych informacji, termin na jej złożenie minął 21 maja br., tj. tydzień temu.

W związku z tą sprawą rodzi się kilka pytań:

- Dlaczego wojewoda w trakcie uroczystości przekazania Drzwi Jubileuszowych w farze inowrocławskiej 1 maja br. poinformował członka rodziny T. Chęsego, że nie będzie składał skargi kasacyjnej do NSA i kończy tę sprawę?

- Dlaczego wojewoda nie poinformował o swojej decyzji mieszkańców przed 21 maja br., tj. ostatecznym terminem na złożenie skargi kasacyjnej?

- Dlaczego informację na ten temat wojewoda przekazał dopiero 28 maja br., tj. po podjętych przez władze Inowrocławia działaniach?

- Jakim cudem wysłana przez wojewodę skarga kasacyjna, pomimo tak długiego czasu, nie wpłynęła do innego urzędu w tym samym mieście? Jaki w tym jest udział doręczyciela korespondencji? Czy to jest Poczta Polska?

Mieszkańcy wspomnianej ulicy mają dosyć zamieszania wywołanego przez wojewodę, z nazwą tej ulicy. Podzielamy tę opinię".