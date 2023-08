Tak bawiliście się na dożynkach w Dobrzyniu nad Wisłą 2023. Zdjęcia i wideo ze święta rolników

Na scenie zaprezentowali się: Dobrzyńska Orkiestra Strażacka, Zespół „Senioretro”, Marta Kosińska – wokalistka, mieszkanka Dobrzynia nad Wisłą oraz „Zespół 55 PLUS”. Gwiazdą wieczoru był zespół Mister Dex, słynne Topky i Dj BoBson, który grał i zabawiał gości do późnych godzin.

Rozstrzygnięto także konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i „Pomysłowy Witacz Dożynkowy. Tegorocznymi zwycięzcami okazały się ex aequo aż trzy: wykonane przez KGW „Mokowianki”, Sołectwo Bachorzewo i Sołectwo Ruszkowo. Miejsce drugie zajął wieniec z sołectwa Stróżewo. Z kolei trzecie miejsce przypadło dwóm wieńcom, wykonanym przez KGW „Dziewczyny znad Wisły” oraz Stowarzyszenie Miejsko-Gminna Rada Kobiet.

Nagroda za pomysłowy witacz dożynkowy trafiła do sołectwa Bachorzewo, które jako jedyne zgłosiło się do tego konkursu.