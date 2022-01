Tak bierz leki, żeby nie zaszkodziły, a wyszły ci na na pewno na zdrowie

_„Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu_”. Tę formułkę znamy z reklamy. Tyle, że nie każdy robi tak, jak w reklamie radzą. Potem tabletki, syropy czy mikstury, zamiast pomóc, szkodzą.

Co 3. Polak po 65. roku życia przyjmuje co najmniej pięć leków dziennie. Niektórzy wciąż popełniają błędy. Dotyczy to i seniorów, i młodszych ludzi. Tabletki, syropy i inne leki zadziałają skutecznie, gdy są odpowiednio aplikowane.