Tak bolesne mogą być konsekwencje, gdy rodzic odda smartfon lub laptop w ręce dziecka! [przykłady z życia wzięte]

Niewinna rozrywka? Nie!

Z pewnością do wymienionych wyżej i wielu podobnych sytuacji by nie doszło, gdyby nie niefrasobliwe zachowania rodziców, bo nie brakuje osób, które swobodnie podchodzą do kwestii dbania o najbardziej wrażliwe dane, takie jak: numer karty kredytowej, konta bankowego, hasła dostępu do różnego rodzaju serwisów, ale także do przechowywania dokumentów osobistych w wersji cyfrowej na domowych urządzeniach: laptopie czy tablecie, do których mają dostęp dzieci. To błąd, który może nas wiele kosztować!