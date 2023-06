Tak było na Dniu Dziecka w Unisławiu. Moc atrakcji dla najmłodszych. Zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia z Dnia Dziecka w Unisławiu

Piknik w Kokocku z Nadwiślańską Zupą Jednogarnkową „Zagraj”

Piknik w Kokocku odbędzie się w piątek, 16 czerwca, od godz. 16 do 19. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji tj. degustacje Zupy „Zagraj” i innych swojskich specjałów, występ Kapeli Chełmińskiej, warsztaty wyplatania wianków słowiańskich , tworzenie latawców, pokazy strażackie, animacje dla dzieci, wystawa o Wiśle oraz nadwiślański spacer. Organizatorami wydarzenia są: Gmina Unisław, Sołectwo Kokocko, OSP w Kokocku, Szkoła Podstawowa w Kokocku oraz GOK w Unisławiu.

Zakończenie Roku Kulturalnego 2022/2023 w Unisławiu

Ania Wyszkoni i Michał Wiśniewski w Unisławiu

Tak spędzimy wakacje w GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza już wszystkie dzieci od 6 roku życia na Akcję Lato. Wakacyjne zajęcia potrwają od 26 czerwca do 7 lipca, od godz. 10:30 do 14 - od poniedziałku do piątku. W programie bezpłatnych zajęć znajdują się m.in.: przygoda z tańcem, sztuka origami, muzyczne podboje, dzień małego florysty, zabawy animacyjne i gry XXL, konkurencje sportowe, artystyczne wyzwania w plenerze, zumba kids oraz wspaniałe wycieczki. Zapisy w biurze GOK i pod nr tel. 56 68 68 734. Ilość miejsc ograniczona. Dzieci zapisywane są na turnusy tygodniowe, w miarę wolnych miejsc również na pozostałe.