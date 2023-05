Tak było na Piłkarskim Pikniku Charytatywnym w Elgiszewie. Zobacz zdjęcia

Pokazy strażackie, zabawy z animatorami, Mecz Oldoye vs Przyjaciele, dmuchańce - to tylko część atrakcji pikniku w Elgiszewie. Można było posilić się na kiermaszu ciast, podczas grillowania, a także w food truckach. Były także konkursy dla dzieci. Zorganizowano również licytacje dla Szymka Bromki. Chłopca można wesprzeć także przez stronę siepomaga.pl

Dzieci chętnie korzystały z okazji do zrobienia warkoczyków, malowania twarzy oraz wykonania tatuażu .